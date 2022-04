Porto vence Portimonense por 7 a 0 e se aproxima de título português

O Porto está cada vez mais próximo do 30º título português de sua história. Neste sábado, a equipe comandada por Sérgio Conceição recebeu o Portimonense no estádio do Dragão, pela 30ª rodada do campeonato nacional e não tomou conhecimento do adversário, saindo de campo com a impressionante goleada por 7 a 0.

O destaque do jogo ficou por conta de Mehdi Taremi. O iraniano anotou um hat-trick, ou seja, marcou três gols em uma mesma partida. Marko Grujic, o brasileiro Evanilson (2) e Pepe também balançaram as redes para os donos da casa.

Com o resultado, o Porto foi a 82 pontos, abrindo nove para o vice-líder, o Sporting, que disputará neste domingo o clássico contra o Benfica, em casa, e precisa urgentemente de uma vitória para não tornar ainda mais difícil a busca pelo improvável título português.

Já o Portimonense segue no meio de tabela, mais precisamente na 12ª colocação, com 32 pontos, sete a mais que o Tondela, primeiro time que figura na zona de rebaixamento, e seis a mais que o Moreirense, que, no momento, disputará a repescagem contra o time que terminar em terceiro lugar na Segunda Divisão do país para definir quem estará na elite do futebol nacional na próxima temporada.

Confira outros resultados deste sábado no Campeonato Português:

Belenenses 1 x 0 Vizela

Marítimo 4 x 0 Boavista

Moreirense 2 x 0 Tondela