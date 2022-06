Portugal busca empate diante da Espanha em estreia na Liga das Nações

Nesta quinta-feira, Espanha e Portugal empataram por 1 a 1 na estreia da Liga das Nações, em jogo do grupo B. No Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Morata marcou no primeiro tempo para colocar a Espanha em vantagem, mas Ricardo Horta deixou tudo igual para os portugueses na etapa final.

Pela segunda rodada, Portugal duela com a Suíça no domingo, enquanto a Espanha encontra a República Tcheca, no mesmo dia.

O JOGO

A primeira etapa não teve muitas oportunidades de perigo para ambos os lados. Apenas aos 24 minutos, a Espanha abriu o placar com Morata em bom contra-ataque. Gavi tocou para Sarabia em profundidade e o cruzou para o atacante, que invadiu a área para finalizar ao gol. Na sequência, Portugal respondeu com André Silva, que recebeu na área, se livrou da marcação e finalizou bem, mas a bola passou perto da trave de Simón.

Em busca do resultado, Rafael Leão recebeu de André Silva e finalizou assustando Simón e viu o goleiro fazer uma boa defesa para manter a Espanha em vantagem. Minutos depois, Morata teve a chance de ampliar, mas mandou para fora. Pouco antes dos 20 minutos, Fernando Santos colocou Cristiano Ronaldo em campo.

Com algumas dificuldades para criar chances claras de gol, Portugal chegou à igualdade apenas aos 34 minutos. João Cancelo abriu pela direita e cruzou rasteiro para Ricardo Horta, que ficou na cara do gol e concluiu para balançar a rede.

Outros resultados da Liga das Nações desta quinta-feira:

Grupo A

República Tcheca 2 x 1 Suíça

Grupo B

Israel 2 x 2 Islândia

Sérvia 0 x 1 Noruega

Eslovênia 0 x 2 Suécia

Grupo C

Bulgária 1 x 1 Macedônia do Norte

Chipre 0 x 2 Kosovo

Geórgia 4 x 0 Gibraltar

Irlanda do Norte 0 x 1 Grécia

Grupo D

Estônia 2 x 0 San Marino