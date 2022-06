Portugal vence República Tcheca e mantém liderança na Liga das Nações

A Seleção Portuguesa conseguiu ótimo resultado na tarde desta quinta-feira. Em solo português, frente à República Tcheca, o time de Cristiano Ronaldo venceu por 2 a 0, para seguir liderando a chave 2 da Liga das Nações. A partida foi válida pela terceira rodada da fase de grupos.

Com o resultado, a Seleção Portuguesa tem agora sete pontos e lidera a classificação do grupo 2 da Liga das Nações. Logo atrás vem a rival Espanha, com dois pontos a menos, no segundo posto. Enquanto isso, a Republica Tcheca, com quatro, ocupa o terceiro lugar. A lanterna é da Suíça, que ainda não pontuou.

Pela próxima rodada da Liga das Nações, Portugal terá pela frente a Suíça, fora de casa, às 15h45 (de Brasília) deste domingo. Já a República Tcheca enfrenta, no mesmo dia e horário, a Espanha, em casa.

O primeiro gol saiu aos 32 minutos da etapa inicial. Após jogadas individuais de Cristiano Ronaldo no meio de campo, Bernardo Silva aproveitou sobra pela ponta direita e deu belo passe para João Cancelo invadir a área e fuzilar às redes.

Alguns minutos depois, Portugal ampliou. Agora aos 37, após boa troca de passes próxima ao círculo central, Ruben Neves armou Bernardo Silva, que, em mais uma bela assistência, serviu Gonçalo Guedes para bater cruzado, abrir o 2 a 0 e decretar a vitória.