Possível jogo do acesso, Bahia x Guarani tem ingressos esgotados

O jogo que pode confirmar o acesso do Bahia à Série A do Brasileirão, sexta-feira (28), às 19h, contra o Guarani, teve os ingressos esgotados. O anúncio foi feito pelo Esquadrão no final da manhã desta quarta-feira (26).

“Última esperança são eventuais desistências de quem comprou online – se houver, apenas pelo site da Arena. No Sócio Acesso Garantido, entre todos os setores, restam apenas 10 vagas para o Lounge. Associações exclusivamente pelo WhatsApp (71) 99900-5988, Call Center (71) 3034-3003 ou na CAS/Fonte Nova”, escreveu o clube em postagem nas redes sociais.

A comercialização dos ingressos teve início nesta segunda-feira (24). Diante do Vila Nova, no último sábado, mais de 48 mil pessoas estiveram na Fonte Nova.

Para garantir o acesso já na sexta-feira, o Bahia precisa apenas vencer o Guarani. Em caso de empate, o tricolor terá que torcer por tropeço do Sport contra o Operário e empate entre Londrina e Ituano (confira aqui todos os cenários que colocam o Esquadrão na primeira divisão).

Com 58 pontos, o Bahia é o 4º colocado na tabela de classificação da Série B. O Ituano soma 54 e ocupa o 5º lugar. Adversário da vez, o Guarani acumula 47 pontos e está na 11ª posição.