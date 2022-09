Post Malone cai durante show, recebe atendimento médico e retorna a apresentação nos EUA

O cantor Post Malone caiu durante um show, neste sábado, 17, nos Estados Unidos, e precisou receber atendimento médico para voltar com a apresentação. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o exato momento em que o rapper canta a música “Circles” e cai em um buraco no palco. No Twitter, Post Malone explicou que o espaço é uma estrutura onde guarda o violão após a parte acústica do show. “Tem esse buraco gigante, então eu tentei dar a volta, virei no canto e arrebentei meu traseiro. Me tirou o ar de jeito. Me pegou de jeito”, disse o cantor, que pediu desculpas ao público. “Obrigado pela paciência. Obrigado por aguentarem meu traseiro burro”, comentou. No vídeo, o cantor disse que foi medicado em um hospital e estava bem. Além disso, ele prometeu realizar uma apresentação de duas horas na próxima vez que voltar ao local, para compensar os momentos perdidos. No Rock in Rio 2022, Post Malone também caiu enquanto pulava debaixo da chuva e escorregou.

love you guys so much pic.twitter.com/eneJWf30fM — Post Malone (@PostMalone) September 18, 2022