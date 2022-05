Postos de combustíveis só poderão ter dois dígitos nos centavos

A partir do próximo sábado, 7 de maio, não tem mais desculpa: todos os postos de combustíveis do país devem apresentar os preços dos produtos com apenas dois dígitos na parte dos centavos.

É o que determina a resolução da ANP, Agência Nacional do Petróleo, que deu seis meses para esses estabelecimentos se programarem e fazerem as adaptações necessárias. A ideia principal é facilitar a leitura dos preços pelos consumidores, que terão mais clareza na hora de escolher onde abastecer, por exemplo.

Segundo a norma, os preços devem ser exibidos com as duas casas decimais no painel de preços e também nos visores das bombas de abastecimento.

Para não precisar trocar as máquinas, o terceiro dígito dos centavos pode continuar nas bombas desde que travado no zero na hora do abastecimento.

Apesar de melhorar a questão visual e facilitar para o consumidor, a ANP informou que o valor final dos preços dos combustíveis não deve sofrer nenhum impacto, já que não vai levar custos aos postos e nem aos revendedores.

Economia Brasília Paula de Castro / GT Passos Sayonara Moreno – Repórter da Rádio Nacional dígitos centavos gasolina postos 1:12