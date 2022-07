Postos de Salvador passam a dar vacina contra HPV a imunossuprimidos até 45 anos

A vacina contra o HPV (papilomavírus humano) passou a ser ofertada gratuitamente para pacientes imunossuprimidos de até 45 anos de Salvador. O público não fazia parte dos que recebiam o imunizante pela rede pública.

A aplicação nos postos acontece de segunda a sexta, das 8h às 17h, nos 156 postos de saúde da cidade. Esse público passou a ser contemplado após uma determinação do Ministério da Saúde, que alertou que pessoas com HIV/Aids e transplantados possuem um risco quatro vezes maior de desenvolvimento de cânceres associados ao HPV.

Além de imunossuprimidos até 45 anos, podem tomar a vacina contra o HPV meninas com idade entre 9 e 14 anos, meninos com idade entre 11 e 14 anos e pacientes oncológicos. Ao todo, são necessárias três doses para garantir uma imunização completa.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas estejam infectadas pelo vírus do HPV. Anualmente, cerca de 700 mil novos casos de infecção são registrados no país.