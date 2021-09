Veículo roubado é recuperado pela PRF em Eunápolis

Destaque



Publicado em 14 de set de 2021 e atualizado às 11:03

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

O condutor flagrado afirmou que estava transportando o veículo do Rio de Janeiro (RJ) para Salvador (BA), e o valor da viagem seria utilizado para abater uma dívida.

No início da manhã de hoje (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um Renault/Logan roubado no dia 10 de agosto no Rio de Janeiro. A ação foi registrada por volta das 06h40, no KM 720 da BR 101, trecho de Eunápolis (BA).

Durante fiscalização na rodovia, os PRFs abordaram o veículo citado e durante verificação, constataram que o veículo possuía alteração nos elementos identificadores e posteriormente, descobriram que se tratava de um veículo clonado.

Indagado pelos policiais, o condutor relatou que trabalha como motorista de aplicativo na capital baiana e não tem carro próprio, por isso aluga um veículo pagando mensalmente o valor de R$ 1.600,00. Acrescentou ainda que durante a pandemia, ficou devendo ao proprietário do veículo a quantia de R$1.200,00 e por isso, foi proposto que para saldar parte da dívida, buscasse um veículo no Rio de Janeiro e transportasse para Salvador.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas das medidas cabíveis.