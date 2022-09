Para que um reality show surpreenda o público, mesmo sendo consagrado como é o caso do Big Brother Brasil, programa dirigido por Boninho na Globo, os responsáveis pela atração sempre buscam mudanças para inovar.

Com as preparações a todo vapor para o BBB 23, Boninho planeja novidades para a atração apresentada por Tadeu Schmidt. De acordo com informações do colunista Alessandro Lo Bianco, do A Tarde É Sua da RedeTV!, o diretor estaria a procura de um casal de famosos para entrar na edição.

A ideia é fazer algo parecido com o BBB 18, quando Ana Clara Lima entrou no reality show ao lado do pai e ambos compunham apenas um voto. Assim, se um deles fosse eliminado, sairiam os dois.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

O post Power Couple? Boninho pretende colocar casal de famosos no BBB 23 apareceu primeiro em Metrópoles.