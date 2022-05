PP confirma Cacá Leão como pré-candidato ao Senado no lugar de João Leão

O Progressistas Bahia confirmou nesta terça-feira (3) que o vice-governador João Leão não será mais candidato ao Senado Federal. Ele abriu mão da pré-candidatura, que será assumida pelo filho, o deputado federal Cacá Leão. João vai disputar uma vaga na Câmara.

A decisão foi tomada para preservar a saúde do vice-governador, em virtude da extensa agenda e ritmo intenso da pré-campanha pelo interior da Bahia. Ele tem acompanhado ACM Neto (União Brasil), pré-candidato ao governo do estado, nas viagens.

“O PP e, em particular, João Leão, mesmo com todo vigor e animação que lhe são peculiares, entendem que Neto e Cacá trarão esse novo horizonte de transformação que a Bahia precisa”, diz nota do partido. “Cacá está preparado para a nova missão, tem juventude e goza de reconhecida competência no exercício do seu mandato no parlamento federal”.