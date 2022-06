PP e União ameaçam abandonar Garcia caso PSDB se junte a Calheiros

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou, nesta quinta-feira (9/6), a possibilidade de que o PSDB de Alagoas faça uma aliança com a família Calheiros para a disputa ao governo do estado nordestino.

Os tucanos têm acordos políticos com Progressistas e União Brasil para as eleições locais deste ano. Está previsto que a deputada estadual Jó Pereira (PSDB), prima de Lira, seja vice de Rodrigo Cunha na disputa em Alagoas. Em contrapartida, o PP apoiaria Rodrigo Garcia (PSDB) em São Paulo.

O problema é que o PSDB estuda lançar uma chapa conjunta com o MDB, excluindo a prima do Lira da disputa.

Pelas redes sociais, Lira defendeu que uma eventual quebra dos acordos terá “consequências” à aliança entre as siglas em São Paulo. “O Progressistas e o União Brasil se sentirão alijados na reciprocidade acordada, e deixarão a aliança em São Paulo com o governador Rodrigo Garcia (PSDB)”, ameaçou o deputado.

O presidente da Câmara também aproveitou a oportunidade para alfinetar o senador Renan Calheiros (MDB), seu rival no estado.

“Durante oito anos, o senador Renan Calheiros e seu filho Renan Filho criticaram, denunciaram e chamaram de herança maldita o governo de Téo Vilela, do PSDB de AL. Estranho seria ver o PSDB romper o acordo com o PP e o União Brasil de resistência ao Calheirismo no estado”, explicou.

Caso o PSDB caminhe para aliar-se ao MDB no estado, a tendência é de que PP e União Brasil abandonem Garcia na disputa pelo governo de SP e apoiem Tarcísio Freitas, do Republicanos.

