Uma mulher de 40 anos foi detida, na manhã desse domingo (18/9), em Toledo, no oeste do Paraná, após chamar a polícia por conta de ameaças sofridas pelo próprio filho dentro de casa. Ela relatou aos policiais militares que o rapaz é usuário de drogas e ficou irritado após ter sido chamada a atenção dele por causa de barulho durante a madrugada.

Ao verificar a identidade da mulher, no entanto, a Polícia Militar verificou que a vítima era uma mulher com mandado de prisão em aberto por violência contra um agente do Conselho Tutelar, em 2014. A ordem foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Toledo com validade até 9 de março de 2025.

Saiba mais no portal Banda B, parceiro do Metrópoles.

O post PR: mãe chama polícia para denunciar o próprio filho, mas acaba presa apareceu primeiro em Metrópoles.