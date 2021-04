PRADO | Adolescente é morta de forma brutal

Um assassinato foi registrado no município de Prado nesta quarta-feira (28), onde o corpo foi localizado com marcas de violência às margens do rio Jucuruçu.

A jovem Natalia Sampaio Santos (16 anos), foi encontrada morta com cerca de 19 perfurações na região do pescoço e tórax, provenientes de arma branca (faca).

Populares notificaram as autoridades policiais informado que o corpo estava na região do bairro portal do Jucuruçu. Prontamente guarnições foram destinadas até o local, sendo possível confirmar o crime.

Com o cenário isolado, foi mobilizada a Polícia Civil, que autorizou o levantamento cadavérico e remoção do corpo. O servidor Anderson Barbosa efetuou a transferência do corpo para o IML de Itamaraju. Exames periciais serão promovidos e evidencia foram coletas no cenário.

A polícia ouviu testemunhas e uma pessoa é poderá ser indiciada pelo crime.