Prado-BA lança Direcionamento Estratégico do Turismo

Giro no Mundo



Publicado em 18 de out de 2021 e atualizado às 17:14

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

A Prefeitura de Prado Bahia, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e em parceria com o SEBRAE, lançou recentemente o seu Direcionamento Estratégico do Turismo. A apresentação ocorreu em um Café Empresarial no Palácio do Turismo do Município.

A metodologia desenvolvida pela Ori Brazil, empresa credenciada ao Sebrae – BA e apresentada pela consultor Rafael Braga, reforçou o objetivo de um Planejamento e Execução de ações voltadas para o desenvolvimento do turismo local. No documento constam ações estratégicas, divididas entre os eixos de Infraestrutura, Gestão Estratégica Institucional, Competitividade e Inovação e Acesso ao Mercado.

O documento destaca ainda ações como o Festival Gastronômico (que iniciou no dia 01/10 sua 15ª edição), Fortalecimento do COMTUR, Ações de Mercado e Novas Experiências. Com a implementação do Direcionamento, o objetivo é que tanto Prado, quanto seus distritos, aumentem suas condições de competitividade no mercado, alcançando maior efetividade e qualificação dos seus produtos.

O evento contou com a presença de aproximadamente 80 convidados, entre eles Secretários Municipais, representantes da Segurança Pública e entidades representativas locais. Iracema Ribeiro, Secretária de Turismo, Cultura e Esporte destacou durante o evento: “Temos todas as condições para atingirmos o objetivo de nos tornarmos referência nacional como destino de experiências ecológicas, étnicas e gastronômicas, preservando a cultura e as tradições locais, que é o que diz a nossa visão de futuro”.

Alex Brito, Gerente Regional SEBRAE reforçou: “Prado vive hoje um momento especial no turismo. Com ordenamento e planejamento das ações que foram lançadas, estamos certos de que elevará o posicionamento do Destino dentro do mercado nacional e internacional”. Já Carlos Magno, Presidente do COMTUR, pontuou: “O Conselho Municipal de Turismo irá se fortalecer muito com ações de Governança e será uma instância muito empenhada, dando todo o suporte para a execução das ações, junto com o poder público e comunidade.

Komunic Comunicação Integrada