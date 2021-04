Prado-BA será representada na final Miss Bahia CNB em Salvador

Nos dias 14 e 15/05 acontecerá o Concurso Miss Bahia, em Salvador, que irá eleger a representante da Bahia no Miss Brasil Mundo 2022. O concurso está sob a bandeira Beauty With a Purpose (A Beleza com Propósito, em tradução livre) e as candidatas são incentivadas a criar ou apoiar projetos sociais ou ambientais para fazerem a diferença onde moram.

A cidade de Prado, Sul da Bahia, município pertencente à Costa das Baleias, tem como representante a bela Laura Alves, de 20 anos. Laura Alves participa do projeto social Missão Solidária, que tem como objetivo acolher e fazer doações a crianças afastadas do convívio familiar. Laura enfrentou provas de talento e de popularidade e chegou com êxito à final.

“É muito importante para Prado ter uma representante. A Miss exerce um papel perante a sociedade, incentivando outras mulheres e empoderando-as para que possam seguir seus objetivos. Ela tem de apoiar e encorajar causas sociais e ajudar na divulgação da cultura e história de sua cidade, estado e país”, afirma o Prefeito de Prado, Gilvan Produções.

Para mais informações siga o perfil do concurso no Instagram @missbahiacnb e acompanhe na íntegra. Prado está na torcida!

Joyce Tanus – Núcleo de Jornalismo