PRADO | Corpo de pescador afogado em alto mar é transferido para IML

As autoridades do município de Prado foram mobilizadas com informações sobre um afogamento em alto mar, durante este sábado (27).

A vítima Benedito Soares Silva (43 anos), ocupava um barco e promovia a pratica pesqueira, mas acabou afogando. Sendo necessário o outro ocupante da embarcação retornar até terra firme.

Nas primeiras horas deste domingo (28), o levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo foi removido.

Depoimentos foram realizados e o corpo transferido pelo servidor público Anderson Barbosa para o IML de Itamaraju. Exames periciais serão promovidos antes mesmo da liberação do corpo.

A polícia deverá também realizar inquérito, qualificando a morte como afogamento.