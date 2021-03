PRADO | Corpo é localizado com sinais de violência em distrito

Um corpo foi localizado no Assentamento Nova Esperança na região do distrito de Corumbau, pertencente ao município de Prado, nesta sexta-feira (26), com sinais de violência.

Moradores do assentamento encontraram o corpo de um homem ainda sem identificação formal, com várias lesões pelo corpo. A barraca que era ocupada pela vítima foi incendiada. Marcas demonstravam que o corpo também foi arrastado.

As autoridades foram informadas sobre a localização e equipes destinadas para apurar a veracidade da denúncia.

Os profissionais tentam determinar o que provocou as lesões, além de coletar evidências e materiais que poderão ser utilizados no inquérito.

Um levantamento cadavérico foi autorizado pelo Delegado Kleber Gonçalves e o corpo removido pelo servidor público Anderson Barbosa, sendo transferido para o Instituto Médico Legal (IML), do município de Itamaraju.

A polícia deverá abrir inquérito para apurar autoria e motivação do crime.