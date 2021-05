PRADO | Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em propriedade rural

O morador de uma propriedade rural no município de Prado localizou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (17), um corpo em estado avançado de decomposição.

O trabalhador exercia suas atividades rotineiras, quando se deparou com um corpo com possíveis sinais de violência abandonado, mas deformado pela ação do tempo.

Prontamente o morador destinou até a Delegacia da Policia Civil, para informar sobre a situação e localização do corpo.

Equipes foram destinadas para o local e um levantamento cadavérico autorizado. O corpo foi removido pelo servidor Anderson Barbosa e transferido para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju. Onde deverá passar por exames periciais e identificação por parte de familiares. Um inquérito deverá ser aberto para apurar as circuntâncias do crime. A polícia segue investigando o caso.