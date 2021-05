PRADO | Dois corpos encontrados em cova rasa

Após moradores notificarem as autoridades sobre a localização de um corpo, as margens de estrada vicinal no município de Prado, durante a manhã desta segunda-feira (17) um segundo corpo foi localizado em cova rasa.

Os dois corpos apresentavam sinais de violência e várias perfurações, possivelmente promovidos por arma de fogo.

Os corpos estavam em estado avançado de decomposição em mata fechada, tornado difícil a localização.

As informações preliminares da polícia levam acreditar que os corpos foram desovados no local, devido aos vários dias e período de fortes chuvas, podem ter dificultado e soterrado parte dos restos mortais.

Os corpos sem identificação foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), num dos mortos estava com parte dos membros tatuado, com imagens do milionário “Tio Patinhas” dos quadrinho. Os familiares com parentes desaparecidos ou com características similares deverão procurar a unidade de medicina legal para a identificação.

Um inquérito deverá apurar a motivação das mortes e autoria dos crimes.