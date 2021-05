PRADO | Duas pessoas morrem em grave acidente na BA-489

Duas pessoas morreram num acidente automobilístico ocorrido durante a noite desta sexta-feira (21), na rodovia estadual que liga os municípios de Itamaraju e Prado.

As vítimas ocupavam uma motocicleta que acabou colidindo contra um veículo utilitário modelo Fiat Strada de cor branca, num trecho próximo ao perímetro urbano de Prado. Com o impacto os ocupantes tiveram morte instantânea, uma das vítimas teve o corpo arremessado para a carroceria do veículo.

As autoridades foram notificadas e destinaram para o local do acidente. Um levantamento cadavérico foi autorizado e os corpos encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, pelo servidor público Anderson Barbosa.

Os corpos deverão passar por exames periciais antes da liberação aos familiares. Os nomes das vítimas ainda não foi divulgado pela polícia.