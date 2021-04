PRADO | Homem é assassinado com vários tiros

Mais um assassinato foi registrado no município de Prado, durante a noite desta quinta-feira (15), onde um homem foi morto com vários disparos de arma de fogo.

A vítima identificado como Genildo dos Santos (44 anos), o popular “Abacate”, foi interceptado e morto. Relatos dão conta que autores ainda desconhecidos aproximaram da vítima em via pública do bairro São Braz e abriram fogo. Sem chance de resistir o homem acabou em óbito a poucos metros de uma igreja, antes mesmo de receber atendimento médico.

Populares notificaram as autoridades, policiais militares estiveram no local, constatando a veracidade dos fatos. Além de isolar o cenário do homicídio

Seguindo protocolos a polícia civil foi notificada sobre o crime e agentes estiveram na localidade, juntamente com o servidor público Anderson Barbosa que removeu o corpo para o IML de Itamaraju.

A polícia civil deverá abrir um inquérito para identificar a autoria e motivação do crime.