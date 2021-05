PRADO | Homem é assassinado em distrito com vários tiros na cabeça

Um homem foi morto com vários disparos de arma de fogo, durante o período noturno de quinta-feira (20), no distrito de Cumuruxatiba, região pertencente ao Prado.

Testemunhas relataram que disparos foram audíveis e posteriormente foi percebido a fuga de uma motocicleta ocupada por dois suspeitos.

A vítima identificada como Leilson Santana Neves (31 anos) estava na residência, quando os acusados chegaram efetuando os disparos, sem permitir qualquer reação.

Moradores mantiveram contato com as autoridades e guarnições da Polícia Militar da 88ª CIPM, foram destinadas para o local do assassinato.

O cenário do crime foi isolado e o levantamento cadavérico autorizado, sendo possível encontrar no local capsulas de munição de pistola 9mm.

A vítima foi assassinado com uma sequência de tiros na região da cabeça. O corpo foi transferido para o IML de Itamaraju e passará por exames periciais antes mesmo da liberação aos familiares.

Um inquérito tentará apurar a autoria e motivação do crime.