PRADO | Homem é assassinado em distrito

Um homem foi morto com disparos de arma de fogo no distrito de Cumuruxatiba, durante a tarde desta segunda-feira (08), área pertencente ao Prado.

As autoridades relataram que o homem identificado como Jackson Silva Amor Divino (27 anos), foi alvejado quando estava no interior de um imóvel no bairro Canta Galo.

O autor dos disparos foi visto acessando a residência por um matagal, onde efetuou pelo menos 5 disparos e fugiu retornando ao mesmo caminho.

A polícia foi notificada e uma guarnição do grupo especial PETO, esteve no local confirmando a veracidade da denúncia. Rondas foram efetuadas, no entanto, o autor não foi encontrado.

O delegado Kleber Gonçalves da polícia civil de Prado, autorizou o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML de Itamaraju.

O servidor Anderson Barbosa, realizou a transferência do corpo, além de coletar evidencias no cenário do crime. O corpo passou por exames periciais e será liberado aos familiares.