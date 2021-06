PRADO | Jovem é encontrado morto com rosto desfigurado

Um jovem foi brutalmente assassinado no município de Prado, durante o período noturno desta quarta-feira (09).

O corpo do jovem identificado pelo prenome de Uendel, foi encontrado num imóvel no bairro São Braz com marcas de violência e perfurações provenientes de arma de fogo, na região da cabeça.

As autoridades policiais foram informadas sobre o crime e unidades destinadas para a localizada, sendo possível confirmar a veracidade da denúncia.

A polícia não descarta que o crime tenha sido promovido por mais de um autor, onde disparos foram promovidos e posteriormente a vítima foi apedrejada na região da cabeça ficando desfigurado.

O levantamento foi autorizado e o corpo deverá ser removido para o Instituto Médico Legal do município de Itamaraju.

Um inquérito deverá apurar a autoria e motivação do crime.