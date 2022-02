Prado Moto Rock, o maior encontro de motociclista da Bahia tem data confirmada

Destaque



Publicado em 21 de fev de 2022 e atualizado às 20:41

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

A cidade baiana de Prado recebe entre os dias 15 e 20 de março, a 14ª edição do Prado Moto Rock, encontro que promete agitar a região e atrair visitantes de todo o país. O encontro está sob a coordenação da APRHOPE (Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras, Pousadas e Estabelecimentos Comerciais), com o apoio da Prefeitura Municipal de Prado através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e o patrocínio do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Estado de Turismo.

Os organizadores estimam a presença de mais de 8 mil apaixonados por motos, vindo de vários estados brasileiros. O evento é considerado um dos maiores encontros motociclísticos do Brasil, conhecido em todo território nacional e internacional.

Neste ano, a APRHOPE resolveu inovar e ampliar as atrações e a distribuição do espaço, obtendo assim mais conforto e segurança para os motociclistas, turistas e comunidade que estarão presentes.

“O Prado Moto Rock é um dos acontecimentos mais esperados no Prado, um encontro que promove o aumento de emprego e renda na cidade com a atividade turística. Comerciantes e população se preparam para receber com todo o cuidado e segurança os motociclistas que vem de várias partes do Brasil. E estaremos sempre trabalhando para mantermos o título de capital baiana do motociclismo”, afirma Gilvan, Prefeito de Prado.

Todos irão se encontrar na Praça de Eventos da cidade, localizada a apenas 150 metros da praia. O local contará com um Espaço Gastronômico, área de Expositores e uma área exclusiva para os Moto Clube, previamente reservada com a coordenação do evento.

O evento terá uma grade musical bem diversificada e a novidade são as atrações de renome nacional que estarão no evento, como

a Banda Velhas Virgens de São Paulo e Banda Matanza do Rio de Janeiro.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Para a segurança do evento medidas sanitárias estarão sendo tomadas durante os dias do Encontro para controlar a disseminação da COVID-19, sendo elas: comunicação em larga escala sobre o uso de máscara e álcool em gel; disposição de totens lavatórios na área do Encontro contendo: água, sabão e álcool; solicitação do comprovante de vacinação na área de show; equipe da Secretaria de Saúde presente para o atendimento às pessoas sintomáticas para encaminhamentos necessários.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Essa edição do Prado Moto Rock 2022 realizará ações de responsabilidade social. Cada motociclista doará 2kg de alimentos que serão distribuídos às entidades sociais e assistenciais e às famílias atingidas pelas chuvas.

A CIDADE

Além dos 84km de belezas naturais que podem ser apreciadas em Prado, temos uma infraestrutura hoteleira que atende a todos os gostos e bolsos e diversificada gastronomia, quem comparecer ao evento irá se deparar com uma estrutura elaborada especialmente para a ocasião. Já na entrada da cidade, os visitantes serão recebidos pela recepção do evento, com a calorosa receptividade baiana, onde poderão ter mais informações do evento, da cidade e hospedagens.Olá, segue sugestão de pauta.Obrigada

Prado Moto Rock, o maior encontro de motociclista da Bahia tem data confirmada

A cidade baiana de Prado recebe entre os dias 15 e 20 de março, a 14ª edição do Prado Moto Rock, encontro que promete agitar a região e atrair visitantes de todo o país. O encontro está sob a coordenação da APRHOPE (Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras, Pousadas e Estabelecimentos Comerciais), com o apoio da Prefeitura Municipal de Prado através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e o patrocínio do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Estado de Turismo.

Os organizadores estimam a presença de mais de 8 mil apaixonados por motos, vindo de vários estados brasileiros. O evento é considerado um dos maiores encontros motociclísticos do Brasil, conhecido em todo território nacional e internacional.

Neste ano, a APRHOPE resolveu inovar e ampliar as atrações e a distribuição do espaço, obtendo assim mais conforto e segurança para os motociclistas, turistas e comunidade que estarão presentes.

“O Prado Moto Rock é um dos acontecimentos mais esperados no Prado, um encontro que promove o aumento de emprego e renda na cidade com a atividade turística. Comerciantes e população se preparam para receber com todo o cuidado e segurança os motociclistas que vem de várias partes do Brasil. E estaremos sempre trabalhando para mantermos o título de capital baiana do motociclismo”, afirma Gilvan, Prefeito de Prado.

Todos irão se encontrar na Praça de Eventos da cidade, localizada a apenas 150 metros da praia. O local contará com um Espaço Gastronômico, área de Expositores e uma área exclusiva para os Moto Clube, previamente reservada com a coordenação do evento.

O evento terá uma grade musical bem diversificada e a novidade são as atrações de renome nacional que estarão no evento, como

a Banda Velhas Virgens de São Paulo e Banda Matanza do Rio de Janeiro.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Para a segurança do evento medidas sanitárias estarão sendo tomadas durante os dias do Encontro para controlar a disseminação da COVID-19, sendo elas: comunicação em larga escala sobre o uso de máscara e álcool em gel; disposição de totens lavatórios na área do Encontro contendo: água, sabão e álcool; solicitação do comprovante de vacinação na área de show; equipe da Secretaria de Saúde presente para o atendimento às pessoas sintomáticas para encaminhamentos necessários.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Essa edição do Prado Moto Rock 2022 realizará ações de responsabilidade social. Cada motociclista doará 2kg de alimentos que serão distribuídos às entidades sociais e assistenciais e às famílias atingidas pelas chuvas.

A CIDADE

Além dos 84km de belezas naturais que podem ser apreciadas em Prado, temos uma infraestrutura hoteleira que atende a todos os gostos e bolsos e diversificada gastronomia, quem comparecer ao evento irá se deparar com uma estrutura elaborada especialmente para a ocasião. Já na entrada da cidade, os visitantes serão recebidos pela recepção do evento, com a calorosa receptividade baiana, onde poderão ter mais informações do evento, da cidade e hospedagens.