PRADO | Mulher é assassinada a tiros em bairro São Braz

Uma mulher foi assassinada no bairro São Braz, durante a noite desta segunda-feira (24), no município de Prado.

A mulher de prenome Gabriela foi alvejada no interior de um imóvel na rua Muritiba no bairro São Braz.

Moradores relataram que ouviriam ao menos 4 disparos de arma de fogo, a mulher não teve oportunidade realizar qualquer ação, para se defender. O autor fugiu tomando rumo ignorado.

A polícia foi informada e unidades destinadas para o local, sendo realizado o isolamento do cenário de homicídio.

Um levantamento foi autorizado, com a remoção do corpo para o IML de Itamaraju. Evidencias foram coletadas no local para contribuir com as investigações.

O corpo passará por exames periciais antes mesmo da liberação aos familiares.

Um inquérito deverá apurar a autoria do crime e principais motivação do assassinato.