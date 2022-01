Prado realiza a sua tradicional celebração em homenagem a Nossa Senhora da Purificação

Giro no Mundo



Publicado em 25 de jan de 2022

O Brasil possui uma ampla diversidade religiosa que chama a atenção do trade turístico. Os viajantes que escolhem pontos religiosos para visitar buscam se conectar com a própria espiritualidade e celebrar a fé, seja na visita de um determinado local, seja para a participação de eventos como, por exemplo, as peregrinações e festas e esse segmento movimenta milhões de reais por ano no Brasil.

Com o turismo religioso ganham o comércio local, rede hoteleira, atividades relacionadas às práticas religiosas e a população de maneira geral com a geração de empregos e aquecimento da economia, já que novas empresas, de diversos ramos, têm interesse em se instalar nessas regiões com potencial e se beneficiar do movimento.

Prado, município baiano, é um dos exemplos que reúne todos os requisitos turísticos que atraem viajantes de todas as regiões do país. Sol e mar o ano inteiro, natureza exuberante, infraestrutura de serviços de qualidade e muitas celebrações religiosas como a tradicional Festa de Nossa Senhora da Purificação que acontece no dia 02 de Fevereiro. A celebração de Nossa Senhora da Purificação, celebrado no dia 02 de fevereiro, é uma das mais antigas da Igreja Católica. Além disso, o dia em questão tem um significado especial para o corpo da Igreja, já que inúmeros religiosos escolhem o dia para pronunciar seus votos solenes de pobreza, castidade e obediência, consagrando e colocando suas vidas à serviço do Senhor.

A Festa da Nossa Senhora Purificação tem o apoio da Prefeitura Municipal de Prado e organização da Diocese de Teixeira de Freitas/Caravelas. A festa contará com uma carreata em que estará a imagem de Nossa Senhora, quermesses e celebração de missas, iniciando se no dia 24 de janeiro a novena. Todos os protocolos de segurança e higienização impostos pela Covid-19 serão adotados em todas as atividades.

O evento, que homenageia a padroeira da cidade é um dos mais populares da região e, neste ano, todas as comidas que serão comercializadas na local serão doadas por famílias que integram as pastorais, muitas atingidas pelas chuvas. O tema desta edição será: “Nossa Senhora, porta da fé que nos leva a Jesus” e o lema: “O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque encontrou graça junto de Deus”.

Em Prado, a Paróquia de Nossa Senhora da Purificação do Prado foi criada, por alvará, em 20 de outubro de 1795, abriga três irmandades: a do Sagrado Coração de Jesus, a Irmandade do Divino e a Irmandade de São Benedito, de tradição negra e localiza-se na Praça da Matriz.

As próximas celebrações religiosas realizadas em Prado Bahia são: Festa de São Braz dia 03 de fevereiro, Festa de São Benedito dia 18 de abril, Festa de Santo Expedito dia 19 de abril. As celebrações religiosas sempre contam com a presença da Filarmônica Lira Pradense, da Marujada e da Batalha dos Mouros e Cristãos.

A Secretária de Turismo, Cultura e Esporte frisa que todas as manifestações religiosas são importantes para movimentar diversos segmentos na cidade. “Manifestações como a Marujada e a luta dos Mouros e Cristãos são importantes para o turismo. Então, é um grande incentivo para o turismo que as pessoas possam participar desses eventos, manifestar a sua fé e conhecer a cultura de nosso município”, reforça a Secretária de Turismo, Cultura e Esporte de Prado Bahia.

