PRADO | Vereador fica ferido em acidente de trânsito na BA-290

Na manhã desta sexta-feira (26), um acidente de trânsito registrado na BA-290, que liga os municípios de Prado a Alcobaça deixou um médico que é vereador do município de Prado, ferido.

De acordo com informações, o vereador identificado por DR. Eglif de Negreiros (79 anos) trafegava pela rodovia, quando teria capotado seu veículo numa curva perigosa que fica próximo ao acesso da comunidade rural Oiteiro.

Ainda de acordo com informações, o veículo do vereador teria saído da via e adentrado em um matagal as margens da rodovia. Moradores da comunidade logo chegaram ao local e auxiliaram na sua retirada do interior do veículo, onde deitado ao chão aguardava a chegada dos socorristas do SAMU 192, para os primeiros atendimentos.

As autoridades policiais foram comunicadas e deve proceder com o registro, investigando as causas do acidente.

O veículo ficou copletemente destruído e deve ser retirado do local nas próximas horas por uma empresa de Guincho da região. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde do vereador, apenas que antes do resgate, ele estava consciente conversando com moradores da comunidade solicitando por atendiemento médico. A assessoria de comunicação da Câmara de vereadores ainda não emitiu nota sobre o caso. A qualquer momento mais informações.

As imagens do local foram enviadas por internautas do Portal Itamaraju Notícias pelo WhatsApp.