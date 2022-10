Praia do Forte inicia a implantação da Zona Azul em novembro

A prefeitura de Mata de São João começa a implantar o Zona Azul em Praia do Forte no início de novembro. O sistema de estacionamento rotativo está sendo instituído para organizar e democratizar o espaço urbano de forma a aumentar a oferta de vagas. Com uma população flutuante que aumenta principalmente aos finais de semana e na temporada de alta estação, há muito tempo Praia do Forte já sente os problemas comuns a locais turísticos, como a falta de vagas para estacionar.

O projeto de implantação da Zona Azul também estabelece a disponibilidades de vagas, denominadas como “Zona Verde”, para moradores e comerciantes locais, que devidamente identificados, poderão estacionar seus veículos sem custo. O cadastro da Zona Verde está sendo realizado através da Plataforma 1Doc.

De acordo com o gerente de serviços públicos Anderson Sá, a Zona Azul vai garantir a disciplina do sistema e a obediência das regras de estacionamento. “A Zona Azul é uma medida necessária para o ordenamento e democratização das vagas de estacionamento”. De acordo com Sá, essa novidade vai evitar os famosos engarrafamentos comuns em épocas de festas.

A iniciativa do executivo em ordenar o estacionamento de veículos nas ruas da localidade chega às vésperas do verão. “O sistema vai disciplinar o estacionamento em Praia do Forte, principalmente nos finais de semana, quando fica intransitável”, explica o prefeito João Gualberto. De acordo com o chefe do executivo, o estacionamento rotativo vai dar maior regularidade e fluidez ao trânsito.

“Essa é uma demanda antiga que estamos resolvendo. A implantação vai resultar em qualidade de vida, com redução de poluição do ar, sonora, além de trazer benefícios para o turismo, fomentando a economia da nossa cidade”, pontuou João.

Os Logradouros situados no distrito de Praia do Forte, que compõem as “Zonas Azul e Verde, são: Rua da Aurora; Largo dos Namorados; Rua dos Artistas; Praça dos Artistas;. Rua da Foca; Rua Peixe Espada; Rua do Dourado; Rua da Corvina; e Avenida do Farol.

