Prates convida ACM Neto para disputar o governo pelo PDT

O ex-secretario de saúde de Salvador e atual presidente municipal do Partido Democratico Trabalhista (PDT), Leo Prates, convidou na noite desta sexta-feira, 1º, o ex-prefeito ACM Neto para se filiar a sigla visando a disputa ao governo do estado.>>Exclusivo: ACM Neto ameaça deixar União Brasil”Eu, enquanto presidente municipal do PDT, junto ao presidente estadual do partido, Felix Mendonça Júnior, convidamos hoje o pré-candidato ACM Neto a disputar o cargo de governador da Bahia pelo PDT”, escreveu Prates através de sua conta no Twitter. Eu, enquanto presidente municipal do PDT, junto ao presidente estadual do partido, @FelixMendoncaJr, convidamos hoje, o pré-candidato @acmneto_, a disputar o cargo de governador da Bahia, pelo PDT! Viva o trabalhismo!!!— Leo Prates (@LeonardoPrates4) April 2, 2022 O convite de Prates acontece pouco depois da informação de que Neto teria ameaçado deixar o União Brasil, devido ao posicionamento contrário à chegada do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro no partido.