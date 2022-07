Pré-candidata à presidência Sofia Manzano participa de desfile em Salvador

A pré-candidata Sofia Manzano (PCB) também esteve em Salvador neste dia 2 de Julho para as celebrações da Independência do Brasil na Bahia. Além dela, também prestigiaram a festa na capital baiana o presidente Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

ACOMPANHE AQUI A COBERTURA COMPLETA DO DOIS DE JULHO

“Hoje é Dois de Julho, independência da Bahia e dia de comemorar o recuo da coroa portuguesa de nosso país! Mas não só isso, ainda hoje é necessário lembrar que precisamos gritar e lutar por independência de classe e das amarras do capital!”, escreveu ela em suas redes sociais.

Essa é a primeira vez nesta corrida eleitoral que cinco pré-candidatos a presidente visitam a mesma cidade no mesmo dia. A Bahia tem o quarto maior eleitorado do país, com 11 milhões de eleitores.