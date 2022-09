Preço dos aluguéis sobe 1,76% em agosto, aponta FGV

O IVAR, Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, voltou a subir em agosto. A taxa ficou em 1,76%, ante a de 1,05% registrada em julho. Com o resultado, divulgado nesta terça-feira pela Fundação Getúlio Vargas, o indicador que acompanha a flutuação dos preços dos aluguéis, acumula alta de 10,41% nos 12 meses encerrados em agosto. Nos 12 meses encerrados em julho, a taxa acumulada foi de 8,65%.

O indicador é pesquisado no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre e, entre julho e agosto, todas as quatro capitais registraram alta na variação média do aluguel residencial, sendo que, pelo segundo mês seguido, o maior reajuste, de 3,10%, ocorreu na capital mineira.

O economista da fundação, Paulo Pichetti, atribuiu esta aceleração à indexação dos contratos ao IPCA, o índice apurado pelo IBGE, que mede a inflação oficial do país e que, apesar da deflação registrada em agosto, vinha acumulando taxas superiores a 10% no acumulado de 12 meses.

De acordo com a FGV, o IVAR foi desenvolvido para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, a partir de levantamento feito com base em informações de contratos de locação obtidas junto a empresas administradoras de imóveis.

