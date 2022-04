Preços das hortaliças podem ficar mais baratos a partir de maio

Os preços de hortaliças podem ficar mais baratos a partir de maio. De acordo com o Emater de Minas Gerais, no mês de março, a produção voltou a crescer e a expectativa é de um aumento da oferta de produtos que sofreram com o excesso de chuvas do início do ano.

Segundo o IBGE, a inflação acelerou para 1,62% em março, com o empurrão do grupo de alimentos e bebidas. Destaque para o tomate que subiu cerca de 27% em março. A cenoura avançou 31,5% e já acumula alta de pouco mais de 166% em 12 meses.

O Boletim Hortigranjeiro de abril, produzido pela Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que o principal movimento de preços para as hortaliças foi de aumento na maioria das Centrais de Abastecimento.

Pelo menos para a cenoura, há uma boa notícia, diz o analista da Conab, Arthur de Vasconcelos.

Para as frutas, os números mostram tendência de alta, mas preços estáveis para banana e laranja em razão do aumento na oferta.

Brasília Leila Santos/ Renata Batista Gabriel Brum – Repórter da Rádio Nacional