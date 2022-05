Preços dos combustíveis voltarão a ter só dois dígitos após a virgula

O preço dos combustíveis nos postos voltará a ter apenas dois dígitos após a vírgula. A medida anunciada no final do ano passado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis entra em vigor no próximo sábado, dia 7.

A resolução, submetida a consulta e audiências públicas, vinha sendo discutida pela ANP desde 2018, durante a greve dos caminhoneiros. Na ocasião, a agência reguladora adotou um conjunto de medidas de flexibilização, excepcionais e temporárias, com o intuito de garantir o abastecimento, ameaçado pela paralisação da categoria.

Os preços por litro de todos os combustíveis automotivos vão passar a ser expressos pelos postos revendedores com apenas duas casas decimais, em vez das atuais três, tanto nos painéis de valores, quanto nas bombas medidoras.

Em nota, a ANP informou que o objetivo da mudança é deixar o preço dos combustíveis mais preciso e claro para o consumidor, alinhando esses valores à expressão numérica da moeda brasileira.

Além disso, a entidade ressaltou que será permitido manter o terceiro dígito nas bombas, desde que seja zero e fique travado no momento do abastecimento. A agência entende que, dessa forma, os postos não precisarão trocar os módulos das bombas, o que poderia acarretar custos adicionais. Como a terceira casa decimal estará zerada e travada, a percepção é que não haverá dúvidas da população e que o objetivo da regra, de dar clareza aos consumidores, estará sendo cumprido.

Segundo a ANP, a mudança não implicará em impactos no valor final dos combustíveis, uma vez que ela não trará custos relevantes aos revendedores, nem restrições aos preços praticados.

*Com supervisão de Vitória Elizabeth

Economia Rio de Janeiro Vitória Elizabeth / Beatriz Arcoverde Lucas Coelho* – estagiário da Rádio Nacional preço combustíveis 1:34