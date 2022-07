Prédio irregular feito por milícias no Rio começa a ser demolido

A prefeitura do Rio de Janeiro e o Ministério Público do estado iniciaram nesta terça-feira (19) uma operação para demolir um prédio construído irregularmente pela milícia na região da Muzema, zona oeste carioca. De acordo com o MP, a construção está ao lado do local onde, em abril de 2019, dois edifícios desabaram deixando, além de desabrigados e feridos, 24 mortos.

Ainda segundo o Ministério Público, um laudo da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização Urbanística, órgão da Prefeitura encarregado de licenciar obras, indicou que o prédio, que está em área de encosta, é do tipo residencial multifamiliar ,com três pavimentos, sendo que dois deles já foram concluídos.

O secretário da Ordem Pública do município, Brenno Carnevale, disse que o prédio, com seis apartamentos de 70 metros quadrados cada um, está avaliado em R$ 3 milhões.

Carnevale explicou que, além de frear a ocupação desordenada no solo da cidade, as demolições preservam a vida das pessoas.

A Força-Tarefa para enfrentamento as ocupações irregulares em solo urbano foi criada em outubro de 2021, com a missão de auxiliar promotores de Justiça no combate a esse tipo de crime e aos ilícitos relacionados nas áreas criminal e de meio ambiente. A ação tem como foco em especial as regiões dominadas pelo crime organizado.

Desde então, esta é a sexta operação para demolir construções irregulares.

