Prefeita lamenta proibição de festa com Gusttavo Lima: ‘Queria estar arrumada para o embaixador’

A prefeita de Teolândia, Maria Baitinga (Progressistas), mais conhecida como Rosa, discursou após o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Humberto Martins, suspender a Festa da Banana de Teolândia, na Bahia, no dia em que o cantor Gusttavo Lima se apresentaria. A prefeitura contratou o sertanejo por R$ 704 mil. Rosa acatou a decisão do STJ, mas manifestou sua indignação ao discursar para o povo que compareceu no local do evento. “A Festa da Banana foi programada com muito amor e com muito carinho. Vocês passaram tempos difíceis com a pandemia, tempos difíceis com as chuvas que atacaram nosso município e eu queria, de coração, devolver para vocês um pouco de alegria, um pouco de felicidade, uma forma de vocês conseguirem recuperar um pouco do que perderam. Toda a cidade perdeu”, declarou a prefeita no palco em que Gusttavo se apresentaria no domingo, 5.

Na semana passada, o Ministério Público entrou com uma ação pedindo o cancelamento do evento. A justificativa foi a de que o município estava gastando R$ 1,2 milhão com os cachês dos artistas, valor superior ao que a prefeitura recebeu do governo federal para lidar com os efeitos das chuvas que destruíram estradas, pontes e deixaram pessoas desabrigadas em dezembro do ano passado. A Justiça da Bahia acatou o pedido e vetou a Festa da Banana, mas a prefeitura entrou com um recurso e conseguiu autorização para realizar o evento que começou no último sábado, 4. No entanto, o STJ voltou a proibir a realização do evento no último domingo. “É com uma tristeza enorme que estou falando com vocês, mas sei que vão entender que fiz por vocês o melhor. Eu lutei. Foram dias terríveis lutando com a Justiça”, declarou a prefeita.

Quando anunciou que Gusttavo seria uma das atrações da Festa da Banana, Rosa declarou que tinha o “sonho” de conhecer o sertanejo. Em seu atual discurso, ela negou que tenha contratado o cantor para se apresentar no evento por uma questão pessoal. “Jamais pensei em trazer Gusttavo Lima aqui, nosso embaixador [apelido do cantor], para realizar um sonho meu. O sonho que eu tinha era trazer o melhor para vocês, para trazer alegria, porque vocês merecem o melhor, mas o entendimento não foi esse”, disse. “A minha dor é muito grande, vocês não tem ideia. Eu queria estar aqui hoje de vermelho, de preto, arrumada para o embaixador. O embaixador veio ali no posto de gasolina, mas ele teve que voltar. Que Deus o acompanhe, ilumine sua vida e lhe dê muitos anos de vida porque o futuro a Deus pertence.”