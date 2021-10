Prefeito anuncia Praça no bairro Liberdade 2 e projeto conta com campo de grama sintética para Teixeira

Sociedade



Publicado em 8 de out de 2021 e atualizado às 15:24

Local que irá garantir espaço de qualidade para o lazer e para o esporte no município. Foi anunciado nesta sexta-feira (8) a construção da Praça no bairro Liberdade 2 e o projeto conta com campo de grama sintética, piso que foi escolhido pela comunidade. A praça contará com cerca de 6 mil metros quadrados e a previsão é que seja finalizada ainda este ano.

“Ouvimos a população e acrescentamos no projeto algo que foi solicitado pelos moradores, este campo com certeza será muito aproveitado pelos jovens e esportistas do bairro”, reforçou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

O prefeito ainda ressaltou que as equipes atuam para que a praça seja entregue para população ainda em 2021: “Nossas equipes vão trabalhar com celeridade, mas também com qualidade, para que esta praça logo esteja disponível para esta comunidade”.

A praça contará com parque infantil, academia, paisagismo e arborização, mesas de ping pong e a pavimentação da área do entorno.