Prefeito de Teixeira de Freitas vence prêmio do Sebrae em duas categorias

O prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo, se destacou no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor em duas categorias. O gestor municipal ficou em primeiro lugar na categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos e em segundo lugar na categoria Cidade Empreendedora. O evento de divulgação dos ganhadores na etapa Bahia foi realizado nesta terça-feira (24), na sede do Sebrae, em Salvador. A 11ª edição contou com sete categorias. Os primeiros colocados em cada categoria concorrerão na etapa nacional do Prêmio, cuja cerimônia será realizada no mês de junho.

O gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, parabenizou o prefeito Marcelo Belitardo pela conquista. “Esse prêmio vai muito além da administração pública, porque se reforça na necessidade de crescimento da região através da potencialidade dos nossos empreendedores de pequeno porte que buscam na cidade a oportunidade ideal. O prefeito merece essa premiação, foram excelentes projetos”, comentou.

A categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos foi disputada pelos gestores dos municípios de Canavieiras, Conceição do Coité, Sobradinho e Teixeira de Freitas. E o primeiro lugar ficou com o prefeito de Teixeira de Freitas, trazendo para seus 162 mil habitantes o prêmio que evidencia todos os setores criativos e produtivos. Nesta categoria, foram avaliados os investimentos e desenvolvimentos no setor gastronômico, turístico, agronegócio, cultura, artesanato e outros.

Já na categoria Cidade Empreendedora, o Marcelo Belitardo venceu em segundo lugar, com o Programa de Desenvolvimento Econômico “Uma Teixeira de Oportunidades”. A Sala do Empreendedor, Credibahia, Festival Gastronômico Sabores de Teixeira, Desenvolve Teixeira, Pólo Industrial Municipal estão entre as ações de valorização aos pequenos negócios dentro do projeto.

Ao receber a homenagem, o gestor municipal agradeceu ao Sebrae e a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, destacando que as premiações são um reflexo das dezenas de ações que feitas em conjunto, pela cidade. “Teixeira de Freitas tem todos os aspectos para se desenvolver e crescer, cabe ao poder público fazer sua parte, como temos feito, criando oportunidades ao empreendedorismo e comprometidos com a busca em sermos referência por todo estado”, acrescentou.

Agência Sebrae de Notícias (ASN) Bahia: