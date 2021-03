Prefeito e secretária de Saúde visitam UBS’s do distrito de Guarani

O prefeito Gilvan Produções e a secretária de Saúde, Neuziane Mascarenhas, estiveram visitando as unidades de saúde do município, ouvindo as reivindicações e sugestões dos médicos e enfermeiros, bem como de populares que se faziam presentes em de cada uma.

Além das UBS (Unidades Básicas de Saúde) do distrito de Guarani, eles estiveram no local onde em breve estará funcionando o posto policial, na antiga lavanderia e na creche analisando o que é possível proporcionar melhorias pensando sempre no bem estar da população.

É importante salientar que a Saúde é prioridade na administração de Gilvan Produções e para isso todos têm que estar unidos com o mesmo propósito. “O nosso objetivo é oferecer um serviço de qualidade e humanizado aos nossos munícipes, afirmou o Prefeito de Prado, Gilvan Produções.

Por | Ascom