Prefeito Marcelo Angênica anuncia a chegada de nova rede de supermercado

O prefeito Marcelo Angênica, utilizou as redes sociais, para divulgar sobre a visita do proprietário da Rede de supermercados “Da Praça”, Luiz Haruo. Que tem com projeto a instalação de uma unidade na cidade de Itamaraju.

O novo empreendimento, criará novos postos de emprego, gerando assim renda para a economia do município.

O novo supermercado irá se instalar no antigo “Chame-Chame” que estava fechado, impedindo a geração de emprego e renda naquele local, destacou a postagem do gestor municipal (Marcelo Angênica).