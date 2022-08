Prefeito Marcelo Angênica anuncia programação da festa da cidade

O evento acontecerá nos dias 07 e 08 de outubro, em comemoração ao aniversário de 61 anos de emancipação de Itamaraju. Onde atrações como Léo Santana, Pablo, Gabriel Gava, Silvano Sales e Lordão, farão a alegria dos itamarajuenses.

O prefeito Marcelo Angênica, anunciou no final da manhã desta terça-feira (30) de agosto, a programação oficial da festa de aniversário de Itamaraju.

Como de costume, foi anunciado a grade de artista com representação nacional, respeitando a preferência do povo. O evento neste ano será realizado no Parque de Exposições, as margens da rodovia BR-101.

Mas o prefeito Marcelo Angênica, destacou a preocupação com a organização da festa, a segurança e atrações. Durante a entrevista coletiva ainda salientou sobre o desejo em poder realizar o festejo junino na praça Castelo Branco no próximo ano. Onde buscará modernizar o local.

A grande estrutura para receber os cidadãos e visitantes de outros municípios já está sendo planejada no circuito do evento. Bastou o anúncio para a população entrar no clima.

Marcelo Angênica ainda falou sobre a segurança e policiamento do circuito, que receberá o auxílio do vídeo monitoramento.

A festa da cidade contará com palcos, camarins, banheiros químicos, stands de atendimento de urgência e emergência com profissionais da saúde e (SAMU 192), Bombeiros Militares, Polícia Militar, Polícia Civil, Superintendência do trânsito “guardas de trânsito” e área reservada para os profissionais da imprensa.

Estavam presente no lançamento, parlamentares, secretários, profissionais, representantes das forças de segurança e vários membros da imprensa local.

As atrações do evento serão os artistas, Léo Santana, Pablo, Gabriel Gava, Silvano Sales e Lordão.