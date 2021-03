Prefeito Marcelo Angênica e Secretário de Agricultura visitam produtores rurais de Nova Alegria

O novo modelo de gestão participativa de Itamaraju, tem aproximado cada vez mais a prefeitura de Itamaraju, junto as comunidades e instituições do município.

Durante o início da semana o Prefeito Marcelo Angênica, juntamente com secretários cumpriram agenda no interior do município conversando com munícipes e ouvindo os asseios da população.

No distrito de Nova Alegria, Marcelo Angênica e Secretário de Agricultura Ivan Favarato Filho (Ivanzinho), dialogaram com representantes da entidade de produtores rurais e comerciantes, enfatizando a assistência do município aos produtores através da pasta da secretaria de agricultura.

Durante o mês corrente o município vem firmando parcerias com os agricultores através da entidade presente na comunidade, afinco de fomentar a produção na região, geração de emprego e renda e fortalecer a economia do município.

O Prefeito Marcelo Angênica, compartilhou o sentimento em buscar o fortalecimento da agricultura no município, destacando a potencialidade da região sendo de grande importância na geração de emprego e garantindo o sustento das famílias, para Dr. Marcelo, a agricultura vai caminha a passos largos junto a gestão com uma nova perspectiva de futuro e grandeza, contando com o apoio da gestão, finalizou.

O Secretário Ivanzinho, em conversa com o representante Eleilton Teles, destacou a importância da secretaria trabalhar harmonicamente com o produtores, desenvolvendo ações visando alavancar o setor agrícola no distrito e regiões adjacentes, disponibilizando equipe técnica na orientação e capacitação dos agricultores criando mecanismos para fortalecimento do setor na região.

Para Eleilton Teles, a participação da gestão e assistência aos agricultores é de suma importância, o agricultor destacou que uma das maiores dificuldades durante anos, foi a falta de assistência das gestões anteriores ao setor na região, acarretado a falta de manutenção das estradas que prejudica a escoação da produção, finalizando expressou a alegria em vivenciar o novo momento no município onde a gestão vem apresentando boas intenções e firmando parceria visando o desenvolvimento do município, encerrou.

