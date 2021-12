Prefeito Marcelo Angênica recepciona Ministro João Roma em Itamaraju

Destaque



Publicado em 20 de dez de 2021 e atualizado às 12:47

Na tarde de domingo 19 de dezembro de 2021, o município baiano de Itamaraju, recebeu a visita do Ministro da Cidadania João Roma.

A recepção aconteceu no Estádio Municipal Juarez Barbosa, feita pelo Prefeito Marcelo Angênica, Vice-Prefeito Dalvadísio Lima, Primeira Dama Fabiana Angênica, secretariados e vereadores Rubens Neves, Evalcy Rocha, Rojério Novais, Rose da Saúde, Chico Giló e Dal Rodrigues.

Fazendo parte da comitiva foi registrada a presença do Secretário Nacional de Defesa Civil Alexandre Lucas, Deputado Federal Udurico Junior e Deputado Estadual Robinho, Deputados Estadual Capitão Alden, e autoridades do Exército Brasileiro e Marinha.

João Roma Ministro da Cidadania, acompanho os trabalhos que estão sendo realizados no município através das equipes do Governo Federal, em prol das famílias atingidas pelas chuvas no último dia 09 de dezembro de 2021.

O ministro visitou o Centro de Capacitação Regional/Senar, onde foi instalado o comitê de crise, em seguida reuniu-se com o Prefeito Marcelo Angênica e Vice-Prefeito Dalvadisio Lima, Secretários, Vereadores, e Defesa Civil, discutindo sobre ações especificas que possam amenizar os impactos das chuvas e proporcionar dignidade a população.

Em seguida o ministro João Roma, participou de uma coletiva de imprensa onde falou dos trabalhos realizados pelo Governo Federal. João Roma destacou, que o ministério está totalmente mobilizado para ajudar a população e muitas providencias vem sendo adotadas através de cooperação com os municípios e sociedade civil.

João Roma, disse que Equipes foram designadas através da defesa civil e assistência social, enfatizando que o Presidente Jair Bolsonaro, determinou que desde a última semana determinou um reforço de ação do Governo Federal, para que possa minimizar o sofrimento da população e que com todas as ações possam cooperar para que as cidades possam retomar o cotidiano normal.

Um profissional de imprensa perguntou sobre os planos do governo federal sobre a construção de casas populares, João Roma respondeu: existem recursos para reconstrução de casas que foram destruídas, entretanto a previsão para que essas casas não voltem a ser construídas em áreas de risco.

Finalizando João Roma, agradeceu o apoio da população e anunciando que muitas ações de todas as frentes do governo serão realizadas. “Esse não é o momento de disputa eleitoral ou partidária, esse não é um momento de quebra de braço para saber quem tem o protagonismo, quem pede socorro não quer saber de onde vem a ajuda”, encerrou.

Secretário Nacional de Defesa Civil Alexandre Lucas, confirmou junto ao ministro João Roma, que cerca de 14 milhões de Reais já foram destinados para cidades do Extremo Sul da Bahia, o município de Itamaraju, já conseguiu aprovar três planos de trabalho oriundos para assistência humanitária, socorro e abrigamentos e restabelecimento da normalidade.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju