Prefeito Marcelo anuncia reajuste de 20% para os técnicos de enfermagem do município

Sociedade



Publicado em 21 de set de 2021 e atualizado às 11:56

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Valorização do servidor municipal e de quem atua para a saúde da população. Nesta segunda-feira (20) o prefeito Dr. Marcelo Belitardo anunciou que, a partir deste mês, os técnicos de enfermagem terão aumento salarial de 20%.

“Desde que eu assumi eu tive esse compromisso de valorizar o servidor público de uma forma geral, encontramos muitas limitações, inclusive financeiras, e no começo tivemos dificuldades, mas conseguimos dentro do nosso orçamento um reajuste de 20% para os técnicos de enfermagem”, declarou o prefeito.

O prefeito ainda reforçou seu compromisso com todos os servidores do município: “A medida em que formos organizando as contas públicas, a previsão é que continuemos reajustando os salários das categorias que atuam no município”, garantiu.

Ascom / Prefeitura de Teixeira de Freitas – BA