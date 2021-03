Prefeito Marcelo Belitardo sanciona lei para compra de vacinas contra a Covid-19

Foi sancionada a Lei 1.157 de 19 de março de 2021 que Ratifica Protocolo de Intensões firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de aquisição de vacinas para Combate à Pandemia, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

O município de Teixeira de Freitas manifestou interesse em participar do Conectar – Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, a Lei Municipal foi aprovada, sancionada e leva o município a aderir ao Consórcio para participar da compra das vacinas, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

O prefeito Marcelo Belitardo ressaltou o compromisso de Teixeira de Freitas com sua população. “Queremos reforçar nosso município no combate a esta doença, por isso estamos inseridos entre os municípios que desejam comprar as vacinas”.

Por | Ascom