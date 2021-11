Prefeito teixerense assina ordem de serviço para retomar obras em creches e construir quadras poliesportivas

Política



5 de nov de 2021

Mais investimento para educação do município foi anunciado pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas nesta quarta-feira (3). O prefeito Dr. Marcelo Belitardo assinou ordem de serviço para retomada da obra de quatro creches municipais que foram abandonadas por antigas gestões e para construção de quatro quadras poliesportivas. O evento contou com a equipe da Educação Municipal e de Projetos Estratégicos, vereadores e autoridades.

“Infelizmente, antigas gestões não deram continuidade à construção dessas creches e ficamos com esses esqueletos em vários bairros da cidade. O recurso é oriundo do Governo Federal, mas com o passar dos anos e a inflação, a verba não é mais suficiente para concluir e não seria mais realinhado o preço. Não podemos deixar dinheiro público e uma estrutura que poderá atender melhor às nossas crianças para trás, por isso vamos fazer este investimento com recursos próprios”, explicou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

Serão retomadas as obras das Creches no Eixo Sul, no Liberdade, no Estância Biquíni e no Residencial Ramalho. O investimento será de aproximadamente R$5,5 milhões de reais. A creche do Colina Verde faz parte de um processo diferente, mas também deve ter sua obra retomada pela gestão.

“Além dessas obras de continuidade, iremos construir quadras poliesportivas em três escolas municipais e a cobertura de mais uma quadra, percebemos a necessidade de espaços para esporte nos bairros, nas comunidades, nas escolas e este investimento fará a diferença na vida dessas crianças e jovens”, declarou Dr. Marcelo.

Serão construídas as quadras poliesportivas nas Escola Municipal Genivaldo Bispo, no Luiz Eduardo Magalhães, Escola Municipal Pedro Agrizzi Neto, no Jerusalém, Escola Municipal Antônio Chicon Sobrinho e a cobertura da quadra na Escola Municipal Dom Pedro II, no povoado Duque de Caxias.

A secretária de Educação professora Regiane Chuaith agradeceu ao empenho do prefeito em garantir estas obras para a educação: “Este compromisso com a educação municipal é louvável e fará a diferença para milhares de alunos e profissionais do nosso município, queremos agradecer este comprometimento da Gestão em ofertar espaços mais adequados para nossos alunos e servidores. É assim que se faz Educação”.