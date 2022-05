Prefeitos do interior são premiados pelo Sebrae por projetos de empreendedorismo

Os representantes dos 25 municípios baianos finalistas da 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor estiveram, nesta terça-feira (24), na sede do Sebrae Bahia, em Salvador, e dez deles foram premiados por terem implantado projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

Sete gestores ficaram em primeiro lugar, dois, em segundo lugar, e um, em terceiro. Os primeiros irão para Brasília em junho para competir na disputa nacional. São sete categorias de premiação: Cidade Empreendedora, Inovação e Sustentabilidade, Sala do Empreendedor, Desburocratização, Marketing Territorial e Setores Econômicos, e Compras Governamentais.

A gerente de ambiente de negócio do Sebrae, Cecília Miranda, afirmou que o evento premia ações que as prefeituras implementaram para melhorar o ambiente de negócio em prol de pequenos negócios. “O município se inscreve, os projetos passam pela fase de habilitação, pré-seleção para avaliar se o projeto tem tudo que precisa e depois a gente faz uma visita técnica para saber se o projeto funciona na realidade e não só no papel”, explicou.

Depois da visita técnica, os projetos passam por uma nova pré-seleção e os finalistas são escolhidos por uma banca. “Essa banca não tem ninguém do Sebrae, são representantes do Tribunal de Contas, Universidade Federal da Bahia, Ministério Púbico, União dos Municípios da Bahia, secretarias do Estado e várias pessoas ilustres que vão escolher os vencedores. Os vencedores na Bahia vão disputar o prêmio nacionalmente em Brasília, que é uma viagem internacional para um outro país que esteja implementando um outro projeto interessante para pequenos negócios”, declarou a gerente da Sebrae.

Vale ressaltar que os finalistas ganham consultoria aqui na Bahia e em Brasília. “O prêmio é muito importante porque se o gestor municipal não quiser melhorar o ambiente de negócio, não tem o que fazer. O prefeito é a maior liderança do município e é ele que precisa tomar a decisão de fazer a cidade dele um lugar melhor para empreender. O prêmio vem para mostrar isso: a força e a importância do gestor municipal na transformação dos seus municípios”, finalizou Cecília.

Vencedor em 1° lugar na categoria Compras Governamentais com o projeto “Empreendedorismo nas Compras Públicas”, o prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo, que também ganhou na última edição, destacou a importância do prêmio: “A premiação teve uma importância na mudança cultural que estamos implantando em Castro Alves, de sair de uma política assistencialista para uma política de fomento ao empreendedorismo. Tivemos um impacto significativo na população que procurou se capacitar para empreender mais”, ressaltou.

“Nosso objetivo é tornar a cidade em um palco do empreendedorismo e isso tem sido feito através de grandes ações do município, como ações de asfaltamento, de arborização, qualificando e ajudando as pessoas a crescerem e, claro, fazendo com que o município cresça cada vez mais”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Luís Eduardo Magalhães, Gilson Sena. O município ganhou em 1° lugar na categoria Cidade Empreendedora.

A categoria Cidade Empreendedora foi a única que contou com três colocados por ser mais abrangente e possuir mais projetos. Teixeira de Freiras e Bom Jesus da Lapa ficaram em segundo Lugar e Guanambi em terceiro.

Confira o resultado completo:

Categoria: Cidade Empreendedora

Vencedores:

1º lugar – Pref. Ondumar Ferreira Borges Júnior

Município – Luís Eduardo Magalhães

Projeto – Transformando LEM no Palco do Empreendedorismo

2º lugar (empate) – Pref. Marcelo Belitardo

Município – Teixeira de Freitas

Projeto – Programa de Desenvolvimento Econômico: Uma Teixeira de Oportunidades

2º lugar (empate) – Pref. Fábio Nunes Dias

Município – Bom Jesus da Lapa

Projeto – BJLapa: Empreender para Transformar

3º lugar – Pref Nilo Augusto Moraes Coelho

Município – Guanambi

Projeto – Conexões EMpreendedoras: Envolver para Desenvolver

Categoria: Sala do Empreendedor

Vencedor – Pref. Antonio Elinaldo Araújo da Silva

Município – Camaçari

Projeto – HUB de Negócios de Camaçari

Categoria: Marketing Territorial e Setores Econômicos

Vencedor – Pref. Marcelo Belitardo

Município – Teixeira de Freitas

Projeto – Teixeira Criativa e Empreendedora

Categoria: Inovação e Sustentabilidade

Vencedor – Pref. Antonio Mário Damasceno

Município – Itacaré

Projeto – Itacaré Verde: Lixão Nunca Mais

Categoria: Empreendedorismo na Escola

Vencedor – Pref. Maurício Lopes dos Santos

Município – Santa Cruz da Vitória

Projeto – Aprendendo a Empreender

Categoria: Desburocratização

Vencedor – Pref. Laércio Muniz de Azevedo Junior

Município – Senhor do Bonfim

Projeto – Senhor do Bonfim 5.0 Sustentável

Categoria: Compras Governamentais

Vencedor – Pref. Thiancle da Silva Araújo

Município – Castro Alves

Projeto – Empreendedorismo nas Compras Públicas: Castro Alves DesenvolvidaCategoria: Cidade Empreendedora

