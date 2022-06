Prefeitura concede aumento salarial de 10,5% a professores e coordenadores escolares

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e seu Departamento de Recursos Humanos, vem a público informar que após negociações e avaliações orçamentárias, houve a aplicação do reajuste salarial à categoria do magistério, contemplando professores e coordenadores escolares da Rede Pública Municipal de Ensino.

Em 31 de maio de 2022, o Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, Marcelo Gusmão Pontes Belitardo, sancionou a Lei 1.213/2022, a qual “concedeu reajuste para os profissionais do magistério público municipal da educação básica e atualizou os valores iniciais dos níveis e referências da tabela de vencimento do quadro dos profissionais do magistério”.

Foi concedido 10,5% de aumento salarial à categoria, com antecipação do pagamento dos valores retroativos (janeiro a maio de 2022) em folha complementar, onde mais de 1.200 profissionais em Educação foram beneficiados.

A gestão municipal reitera seu compromisso com a legalidade, a saúde financeira e os servidores, apontando que há sempre o esforço de valorizar o profissional sem comprometer os investimentos em estrutura.

