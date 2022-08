Prefeitura de Itamaraju começa a construir ciclovia

A ciclovia do Liberdade vai contribuir com a humanização e a beleza do portal de entrada da cidade para quem chega do litoral.

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras de Itamaraju iniciou a construção da maior ciclovia urbana e pista de caminhada do município, uma obra moderna e planejada para levar mais qualidade de vida aos moradores de uma grande região da cidade, que inclui os bairros Jaqueira, Primavera, Real Park, Nova Liberdade, Liberdade, Urbis III, Italage, Urbis II, Itatiaia, Furlan e muitos outros bairros e condomínios da zona leste de Itamaraju.

O prefeito Marcelo Angênica (PSDB) e o secretário de obras Antônio Charbel Vieira, o “Toninho” visitaram as atuais obras da ciclovia que estão começando a partir do Rio Furado pelas duas laterais da Rodovia BA-489, no sentido Prado ao centro de Itamaraju, medindo 4 quilômetros e 400 metros de extensão.

Durante a extensão da ciclovia haverá academias ao ar livre para as pessoas se exercitarem, além de um paisagismo característico para que a região possa receber o seu devido embelezamento.

“É uma ciclovia muito importante para a comunidade, tanto para as pessoas que residem nesta região do complexo de bairros da Liberdade que utilizam essa via para ir trabalhar, para ir para a região central, mas também para a população em geral que fará uso dessa obra como opção de lazer e de esporte. Estamos trazendo esta tradição do exercício físico, do pedal, da prática do ciclismo, e essa ciclovia virá para atender esse público. Concluída a ciclovia, a gente fará a plantação de grama e de palmeiras, deixando o local mais bonito e atrativo para a população”, afirmou o prefeito Marcelo Angênica.

O secretário Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos de Itamaraju, Antônio Charbel, “Toninho”, disse que a obra ganhará muitos outros preceitos e proporcionará vida nova à população de Itamaraju, especialmente a comunidade do aglomerado de bairros da zona oeste da cidade e, que a ciclovia atenderá pessoas que buscam lazer, saúde, um trânsito seguro e também será um espaço destinado aos ciclistas.

Sobre o Rio do Ouro, no bairro Primavera, o município irá construir uma moderna passarela para pessoas e bicicletas, paralela à ponte da BA-489, tendo em vista que antiga passarela do local foi levada pelas enchentes de dezembro de 2021 e, além disso, o secretário Toninho explica que a ciclovia contará com uma separação física que isola o calçadão dos veículos que trafegam pela Rodovia, bem como pedestres e ciclistas serão separados por espaços e faixas coloridas.

O uso da ciclovia está mais presente em vias expressas e avenidas, protegendo o ciclista do tráfego intenso e rápido e evitando que os motoristas adentrem nessa via exclusiva, exatamente como a Prefeitura de Itamaraju já construiu na BR-101, nas suas duas laterais.

Em vários trechos, a ciclovia em construção do bairro da Liberdade, será compartilhada com veículos, em razão das inúmeras entradas de bairros e condomínios. Pois, quando uma via não é nem uma ciclofaixa, nem uma ciclovia, por lei, ela é entendida como espaço compartilhado. Em um espaço compartilhado, os veículos motorizados devem prezar pela segurança dos menores, mantendo distância mínima de 1,5m ao ultrapassar bicicletas, sempre reduzindo a velocidade ou quando for fazer parada nos acessos dos bairros para o bom andamento da ciclovia.

“Na hora de pedalar na cidade com segurança, é muito importante entender corretamente os espaços destinados aos ciclistas no trânsito. Assim, você deve compreender quais são as diferenças entre ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota e espaço compartilhado. Isso garante que você estará trafegando no lugar certo e se portando de maneira adequada, evitando acidentes e mantendo a boa convivência com motoristas, pedestres e outros ciclistas. A iniciativa da construção da maior ciclovia e pista de caminhada da cidade, faz parte de um benefício mais amplo, que, além da qualidade de vida, vai contribuir com a humanização e a beleza da porta de entrada da cidade para quem chega do litoral”, ressaltou o secretário Toninho.

