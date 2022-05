A Prefeitura Municipal de Itamaraju além das suas inúmeras frentes de trabalho na recuperação da pavimentação de ruas, obras de contenção, muros de arrimo da cidade e dos distritos do município, pelo menos 39 outras obras no interior do município ficaram prontas entre bueiros e pontes em diversas regiões do município.

Conforme o secretário Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas de Itamaraju, Antônio Charbel Vieira, o “Toninho”, o município está promovendo grandes investimentos na recuperação de asfalto, calçamento de ruas, galerias de águas pluviais e escolas municipais tanto na sede quanto no interior. Além de obras de recuperação de estradas vicinais, bueiros com manilhamento e pontes de concreto nas mais diversas regiões rurais do município de Itamaraju.

Prefeitura de Itamaraju conclui 39 obras de macrodrenagem e pontes no interior do Município

As obras estão acontecendo depois da ocorrência das enchentes de dezembro de 2021, que forçou a Prefeitura Municipal de Itamaraju sair do seu cronograma de ações para deflagrar no ano de 2022 vários processos licitatórios para recuperar a cidade, distritos e a zona rural, onde as chuvas destruíram ruas, avenidas, unidades públicas, pontes e estradas vicinais, resolvendo nesta oportunidade com as novas obras problemas históricos que ocorrem sempre nas épocas chuvosas.

O secretário Municipal de Obras, Antônio Charbel, o “Toninho”, explica que o município de Itamaraju tem investido também em obras de macrodrenagem e nas obras de recuperação da pavimentação de ruas tanto no interior quanto na sede, com a execução de obras de restauração da adjacência cronológica de acordo o acesso de cada região.

O secretário Toninho confirma que até agora, somente no interior do município, a Prefeitura de Itamaraju concluiu 39 obras de infraestrutura nas estradas das várias regiões, como pontes e bueiros com manilhamentos, restabelecendo o trânsito das estradas da zona rural, além da recuperação das próprias estradas vicinais e rodagens de ligação das áreas rurais. “Estamos seguindo rigorosamente o planejamento determinado pelo nosso prefeito Marcelo Angênica”, disse o secretário Toninho.

Segundo o prefeito Marcelo Angênica (PSDB), as novas frentes de trabalho na sede e no interior de Itamaraju estão sendo realizadas com os cuidados graduados, porque trata-se de revitalização do patrimônio público levado por enxurradas, portanto, está se exigindo uma melhoria significante na infraestrutura para que haja uma consolidação em cada obra executada.

Hoje destacaremos a conclusão de 39 frentes de trabalho importantíssimas para as nossas comunidades do interior. Quero agradecer toda nossa equipe de obras pelos trabalhos executados, o apoio das pessoas residentes nas linhas, os quais tem contribuído de várias formas para que o nosso trabalho fosse concluído com sucesso”, celebrou o prefeito Marcelo Angênica.

Por | Ascom